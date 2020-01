Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une grande annonce pour le mercato d’hiver !

Publié le 8 janvier 2020 à 15h30 par A.M.

En difficulté financière depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille ne devrait pas être très actif cet hiver comme l’a confirmé André Villas-Boas.

Suite à une excellente première partie de saison, l’OM se présente en solide dauphin du PSG et surtout en candidat plus que crédible dans la course au podium. Toutefois, l’effectif olympien affiche quelques lacunes qui pourraient être compensées cet hiver, notamment au poste de latéral gauche où Jordan Amavi est le seul spécialiste. Mais face aux difficultés financières de l’OM, André Villas-Boas a conscience qu’il sera difficile de se renforcer.

Pas de recrues cet hiver ?