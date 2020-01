Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’apprête à faire une grande annonce pour Cavani !

Publié le 8 janvier 2020 à 13h15 par A.M.

Alors qu’Edinson Cavani devrait bel et bien rester au PSG cet hiver, Leonardo devrait prochainement prendre la parole afin d’annoncer la nouvelle.

« Leonardo a de l’expérience, il sait comment gagner la Ligue des Champions et il sait ce qui est nécessaire. Pour ça, on a besoin d’une grande équipe et de prendre ce genre de décision difficile. Nous avons le même avis . » Thomas Tuchel l’a confirmé en conférence de presse, Edinson Cavani ne devrait pas quitter le PSG cet hiver malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Et la tendance se confirme puisque Leonardo s’apprêterait à l’annoncer publiquement.

Leonardo va annoncer que Cavani reste