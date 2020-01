Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a pris position dans le feuilleton Cavani !

Publié le 8 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Thomas Tuchel estime que Leonardo a parfaitement bien agi en ayant signifié à l’entourage d’Edinson Cavani qu’il ne quitterait pas le PSG cet hiver.

Mardi, L’Equipe.fr a fait une révélation de taille sur l’avenir d’Edinson Cavani en annonçant que Leonardo avait indiqué à l’entourage du buteur du PSG qu’il ne serait pas vendu cet hiver. En clair, Cavani devra attendre l’été prochain et la fin de son contrat avec le club de la capitale pour rejoindre l’écurie de son choix. Un choix fort de la part du directeur sportif du PSG, et qui a été validé par Thomas Tuchel mardi en conférence de presse.

« Leonardo sait ce qui est nécessaire »