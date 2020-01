Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir pour Eriksen !

Publié le 8 janvier 2020

Leonardo et le Paris Saint-Germain sont prévenus pour Christian Eriksen, dont le contrat avec Tottenham se termine en juin prochain.

C'est ce qu'on appelle un coup très intéressant. En fin de contrat avec Tottenham en juin prochain, Christian Eriksen a éveillé la convoitise de nombreux clubs européens. Leonardo souhaiterait l'attirer au Paris Saint-Germain, mais c'est l'Inter qui semble actuellement avancer sur ce dossier, même si les Nerazzurri ont récemment avoué n'avoir pas contacté Tottenham.

Tottenham veut vendre Eriksen cet hiver pour 20-25M€, mais...