Mercato - OM : L'OM a raté un gros coup avec un crack de l'ASSE !

Publié le 9 janvier 2020 à 16h30 par A.M.

Révélation de la première partie de saison à l'ASSE, Wesley Fofana (19 ans) aurait pu rejoindre l'OM lorsqu'il était encore plus jeune.

Malgré une première partie de saison poussive, l'AS Saint-Etienne peut se réjouir de l'éclosion de Wesley Fofana (19 ans). Depuis l'arrivée de Claude Puel au début du mois d'octobre, le jeune défenseur central s'est même imposé comme un titulaire régulier débutant sept des dix dernières rencontres de l'ASSE en Ligue 1. Et pourtant, natif de Marseille, Fofana aurait pu faire ses gammes dans le grand de sa ville, l'OM, avant d'intégrer le centre de formation des Verts. David Diaz, son entraîneur en U13 à Air Bel, club marseillais, avoue avoir proposé Wesley Fofana au club phocéen qui s'est positionné trop tard.

L'OM a trop attendu pour Fofana