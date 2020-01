Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Grosse tension en coulisse…

Publié le 9 janvier 2020 à 15h30 par La rédaction

Selon nos informations, l’OL connaît une période compliquée en interne. La relation entre Juninho et Florian Maurice serait plus que tendue.

Très attendu en ce mercato hivernal, l’OL tente de construire un recrutement aussi malin qu’ambitieux. Les pertes de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde doivent être compensées et les dirigeants du club sont à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour tenter de trouver un attaquant et un milieu de terrain. Mais selon nos sources, en coulisse, la tension serait très forte. La relation entre Juninho, directeur sportif de l’OL, et Florian Maurice, directeur du recrutement du club, serait plus que compliquée. Les deux hommes s’opposeraient sur de nombreux dossiers. Comme en témoigne, le cas Jean Lucas. Juninho ne veut pas entendre parler d’un départ pour le Brésilien dont il a organisé le recrutement l’été dernier, malgré les offres faites à Lyon (notamment pour un prêt). De son côté, Florian Maurice n’était pas pour l’arrivée de Jean Lucas et ne serait pas contre le voir partir cet hiver… D’autres dossiers du genre opposeraient les deux hommes (Juninho n’était pas pour la venue de Youssouf Koné l’été dernier, à l’inverse de Florian Maurice). Récemment, le10sport.com vous a révélé les divisions que suscitent le cas Ben Arfa. Le joueur attend une offre des Gones mais faute de pouvoir s’entendre en interne, rien ne lui a été proposé pour le moment. Pas simple de construire un mercato serein dans ces conditions.