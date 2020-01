Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola pourrait compromettre les plans du Barça !

Publié le 9 janvier 2020 à 14h30 par A.M.

Alors que le FC Barcelone penserait de nouveau à recruter Aymeric Laporte, le défenseur de Manchester City pourrait bien envisager un départ si Pep Guardiola venait à quitter les Citizens.

En quête de renforts en défense centrale, le FC Barcelone n'aura pas oublié Aymeric Laporte. En effet, déjà intéressé par le défenseur français lorsqu'il évoluait à l'Athletic Bilbao, le club catalan apprécierait toujours le défenseur français transféré à Manchester City pour 65M€ durant l'été 2018. Il faut dire qu'il s'est imposé comme un cadre de Pep Guardiola chez les Citizens et son absence, suite à une blessure en début de saison, se fait clairement ressentir.

Laporte lie son avenir à celui de Guardiola