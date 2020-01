Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite brésilienne qui répond à l’intérêt du Barça !

Publié le 9 janvier 2020 à 11h30 par A.D.

Alors qu’il fait le plus grand bonheur du Betis, Emerson pourrait rejoindre le Barça plus tôt que prévu. Le jeune latéral brésilien s’est prononcé sur un départ avancé dans le club blaugrana.

Emerson rejoindra-t-il le Barça plus tôt que prévu ? Achetée par le club catalan et le Betis en janvier 2019, la pépite brésilienne défend aujourd’hui les couleurs des Verdiblancos . En juillet 2021, il serait prévu qu’Emerson fasse ses valises et prenne la direction du FC Barcelone. Toutefois, le club blaugrana voudrait finalement le récupérer avant cette date. Lors d’un entretien accordé à UOL , Emerson s’est prononcé sur un départ prématuré au Barça.

«Qui ne voudrait pas jouer à Barcelone'»