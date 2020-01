Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, concurrence... Ce message fort sur l'avenir de Xavi et Guardiola

Publié le 10 janvier 2020 à 0h45 par T.M.

Pour remplacer Thomas Tuchel, le PSG pense notamment à Xavi et Pep Guardiola. Toutefois, au FC Barcelone, on espérerait bien revoir ces gloires du club de retour en Catalogne.

L’incertitude plane au-dessus de l’avenir de Thomas Tuchel. L’Allemand jouerait notamment très gros avec le parcours du PSG en Ligue des Champions. Malgré un contrat jusqu’en 2021, il pourrait donc ne pas s’éterniser et pour le remplacer, Leonardo verrait notamment très grand. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, au PSG, il est notamment question de former un duo Xavi-Pep Guardiola. Toutefois, ce plan pourrait bien être mis à mal par le FC Barcelone ou du moins Victor Front.

On ne veut pas voir Xavi et Guardiola ailleurs qu’au Barça !