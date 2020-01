Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien du PSG qui veut contrarier les plans de Zubizarreta…

Publié le 9 janvier 2020 à 23h30 par T.M.

Alors que l’OM serait sur les traces de Tino Kadewere, du côté du Havre, Paul Le Guen n’a pas l’intention de se séparer de son buteur.

Du côté de l’OM, on serait visiblement à la recherche d’un renfort offensif. En effet, les rumeurs se multiplient concernant cette quête et les pistes sont nombreuses. Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Tino Kadewere, attaquant du Havre. Toutefois, l’OM n’est le seul club à être sur les traces du Zimbabwéen. L’OL et d’autres clubs, pas seulement en Europe, auraient aussi coché le nom de Kadewere sur lequel compte énormément Paul Le Guen, son entraîneur.

« Je souhaite qu’il reste »