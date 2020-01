Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette mise au point sur l’avenir de ce buteur de Ligue 2 !

Publié le 7 janvier 2020 à 23h30 par T.M.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Tino Kadewere est un joueur très courtisé. L’agent de l’attaquant du Havre a d’ailleurs mis les choses au point pour son avenir.

Devant faire avec des finances réduites, l’OM doit tenter des paris pour se renforcer. Et visiblement, Andoni Zubizarreta aurait repéré un gros coup en Ligue 2. Dernièrement, un intérêt des Phocéens a ainsi été annoncé pour Tino Kadewere, qui enchaine les buts avec Le Havre. Toutefois, l’OM ne serait pas seul sur le coup puisque l’OL, mais également d’autres clubs auraient coché le nom du Zimbabwéen. Le club havrais pourrait donc être très sollicité pour Kadewere.

« Tous les scénarios sont possibles »