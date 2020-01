Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Barcelone : Cette pépite du Barça qui ouvre la porte... au Real Madrid !

Publié le 9 janvier 2020 à 21h30 par A.M.

Prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, Carles Aleña a été interrogé sur la possibilité d'évoluer un jour au Real Madrid. Et le joueur issu de la Masia n'a pas fermé la porte.

N'entrant pas dans les plans d'Ernesto Valverde au FC Barcelone, Carles Aleña a été prêté cet hiver au Betis Séville afin de glaner du temps de jeu et revenir plus fort dans son club formateur. A moins qu'il ne décide de poursuivre sa carrière ailleurs qu'au Barça. En effet, interrogé sur un éventuel transfert au Real Madrid, le jeune milieu de terrain issu de La Masia n'a pas fermé la porte.

«Ne jamais dire jamais»