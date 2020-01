Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende du Barça s'immisce dans le feuilleton Neymar !

Publié le 9 janvier 2020 à 16h45 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar sera une grande recrue pour le club catalan à en croire Andrès Iniesta qui a joué aux côtés du Brésilien.

L'été dernier, Neymar s'est retrouvé au cœur d'un long feuilleton. En effet, le Brésilien voulait absolument quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone, deux ans après avoir fait le chemin inverse. Et bien que les deux clubs n'aient jamais réussi à trouver un accord, l'avenir de la star brésilienne continue de faire beaucoup parler, notamment au sein de la presse espagnole. Et Andrès Iniesta est venu relancer feuilleton en affirment que Neymar ferait le plus grand bien au Barça, sans toutefois affirmer que le club catalan avait besoin du Brésilien.

«Neymar serait un grand renfort pour le Barça»