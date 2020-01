Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Beckham idéalement placé pour cette star de Zidane ?

Publié le 9 janvier 2020 à 22h30 par B.C.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Luka Modric pourrait bien quitter le Real Madrid l'été prochain, et l'international croate aurait une préférence pour son avenir.

Ballon d'Or en 2018, Luka Modric se rapproche doucement de la fin. En effet, le milieu de terrain a fêté ses 34 ans en septembre dernier et arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, et alors qu'il voit son temps de jeu diminuer, une prolongation de contrat semble exclue. Ainsi, Luka Modric pourrait filer vers une destination exotique dès l'été prochain et disposerait d'ores et déjà de plusieurs touches aux États-Unis. Un challenge qui pourrait l'intéresser, et le Croate aurait même une préférence.

Modric pourrait retrouver Beckham en MLS