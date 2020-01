Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste prestigieuse déjà à écarter pour Modric ?

Publié le 9 janvier 2020 à 1h30 par B.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Luka Modric devrait quitter le club espagnol l'été prochain. Un temps annoncé sur les tablettes du Milan AC, le Ballon d’Or 2018 ne devrait finalement pas rejoindre Cristiano Ronaldo en Serie A.

À 34 ans, Luka Modric se rapproche de la fin de son aventure au Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international croate a vu son temps de jeu diminuer ces derniers mois, et un départ semble clairement à l’ordre du jour. D’après ESPN , Luka Modric disposerait de plusieurs prétendants en MLS (Inter Miami, Atlanta et DC United), mais le milieu de terrain pourrait également rebondir en Europe. En effet, le Croate était annoncé en Serie A il y a quelques mois, mais son arrivée en Italie semble aujourd’hui compliquée.

L'AC Milan ne devrait pas aller sur Modric