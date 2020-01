Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait les cartes en main pour l'arrivée d'Emre Can !

Publié le 9 janvier 2020 à 21h45 par B.C.

Malgré la dernière déclaration de Fabio Paratici au sujet d'Emre Can, la Juventus serait toujours disposée à vendre l'international allemand cet hiver. Explications.

Alors que des négociations étaient évoquées entre le PSG et la Juventus pour un échange incluant Leandro Paredes et Emre Can, Fabio Paratici, coordinateur sportif de la Vieille Dame , a jeté un froid lundi en annonçant que l'Allemand ne quittera pas Turin en janvier : « Emre Can ne partira pas. Il est important pour nous et on veut le garder ». Malgré cette annonce catégorique, la porte ne serait pas totalement fermée pour Emre Can.

La Juve disposée à lâcher Emre Can pour 30M€