Mercato - LOSC : Arsenal à fond sur une pépite de Galtier ?

Publié le 9 janvier 2020 à 20h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de la saison au LOSC, Boubakary Soumaré serait l’une des nouvelles pistes prioritaires de Mikel Arteta à Arsenal.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 1er janvier dernier, Naples est passé à l’action pour Boubakary Soumaré (20 ans) et a formulé une offre comprise entre 50 et 55M€ au LOSC pour son jeune milieu de terrain. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec son club formateur, Soumaré est l’une des grandes révélations de la saison au LOSC, et il ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts. Un cador anglais semble également déterminé à le recruter…

Arsenal voudrait attirer Soumaré