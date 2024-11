Jalibert - XV de France : La malédiction continue !

Axel Cornic

Après avoir alimenté les polémiques ces dernières semaines et quitté le rassemblement du XV de France, Matthieu Jalibert était de retour en Top 14 lors de la 10e journée face à Vannes (29-37). Mais ça ne s’est pas vraiment bien passé pour lui, puisqu’il est sorti sur blessure après seulement une dizaine de minutes.

Considéré il y a encore quelques temps comme un titulaire en puissance pour le XV de France, surtout en l’absence de son principal rival Romain Ntamack, Matthieu Jalibert pourrait avoir perdu très gros cet automne. Relégué sur le banc contre le Japon (52-12), l’ouvreur a tout simplement refusé de jouer les réservistes contre la Nouvelle-Zélande et n’est pas revenu pour le dernier test-match contre l’Argentine.

Jalibert se blesse avec l’UBB

Il a donc retrouvé son club de l’Union Bordeaux-Bègles et ce samedi, Yannick Bru a décidé de l’aligner titulaire pour le déplacement sur la pelouse du RC Vannes. L’occasion pour lui de se relancer et de mettre définitivement derrière lui toutes les polémiques avec le XV de France... mais rien n’est allé comme prévu ! Car Matthieu Jalibert est sorti après une dizaine de minutes, suites à un choc au genou face au pilier Mako Vunipola. Le pire, c’est que son équipe était menée avec lui sur le terrain, avant de revenir finalement à 37-29 pour arracher la victoire.

« On a gagné pour Matthieu ce soir »

En marge de cette rencontre qui conforte la deuxième place au classement de l’UBB, le demi-de-mêlée Yann Lesgourgues a eu une petite pensée pour Matthieu Jalibert. « Je ne pense pas que sa sortie nous a perturbés tant que ça, parce que nous prenions l'eau en début de match et, s'il était resté sur le terrain, ça aurait été la même chose, je pense » a-t-il expliqué, d’après Rugbyrama. « On ne s'est pas affolés. C'est dommage de le voir céder sa place rapidement dans le match, car on connaît tous ses qualités offensives. On a gagné pour Matthieu ce soir ».