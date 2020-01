Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo avec Eriksen ?

Publié le 9 janvier 2020 à 18h45 par A.D.

Leonardo souhaiterait recruter Christian Eriksen en 2020. Alors qu’il voudrait quitter la Premier League, le milieu de terrain de Tottenham se rapprocherait de l’Inter.

L’Inter serait en ballotage favorable pour Christian Eriksen. Alors que son contrat arrivera à terme à l’issue de la saison, l’international danois est plus que jamais parti pour quitter Tottenham en 2020, que ce soit cet hiver ou lors du prochain mercato estival. Leonardo voudrait profiter de la situation contractuelle de Christian Eriksen pour l’attirer vers le Camp des Loges. Toutefois, il devrait se frotter à de nombreux cadors, et en particulier à l’Inter.

Christian Eriken de plus en plus proche de l’Inter ?