Mercato - PSG : Allegri aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2020 à 18h15 par A.M.

Toujours dans l'attente d'un nouveau défi, Massimiliano Allegri aurait pourtant repoussé les avances d'Arsenal. Et pour cause, l'Italien voudrait absolument rejoindre Manchester United.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus, Massimiliano Allegri est un homme convoité. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo l'a ainsi contacté récemment en vue d'un éventuel départ de Thomas Tuchel. Mais le PSG n'est pas le seul club intéressé. Le Bayern Munich a également tenté sa chance pour le technicien italien qui semble toutefois privilégier Manchester United.

Allegri refuse Arsenal et attend un signe de Manchester United