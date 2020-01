Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le premier gros transfert de l'hiver change les plans de Zidane pour Pogba !

Publié le 9 janvier 2020 à 14h00 par A.M.

Toujours désireux de s'offrir Paul Pogba, Zinedine Zidane pourrait voir ses plans compromis par le transfert d'Erling Braut Haaland à Manchester United. Explications.

Ce n'est plus un secret. Zinedine Zidane rêve d'attirer Paul Pogba depuis plusieurs mois. L'été dernier, l'entraîneur du Real Madrid aurait même refusé de recruter Donny Van de Beek et Christian Eriksen afin de tout faire pour attirer le milieu de terrain de Manchester United. Et visiblement, ses plans n'auraient pas changé. En effet, Paul Pogba reste l'objectif numéro 1 de Zinedine Zidane, mais la situation se complique, notamment à cause du transfert d'Erling Braut Haaland.

Manchester remonté contre Raiola pour Haaland