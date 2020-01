Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace XXL pour Leonardo avec Tonali ?

Publié le 9 janvier 2020 à 22h15 par A.D.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, devrait se méfier de la Juventus et en particulier de l’Inter pour Sandro Tonali. Les Nerazzurri multiplieraient les contacts avec Brescia et l’entourage du joueur pour obtenir gain de cause.

Antonio Conte aurait lancé les grandes manœuvres pour Sandro Tonali. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le coach italien voudrait attirer la pépite de 19 ans vers l’Inter. Pour rafler la mise, le coach des Nerazzurri serait contraint de se frotter à Leonardo, le directeur sportif du PSG, et à son homologue de la Juventus Maurizio Sarri. Alors qu'il voudrait devancer ses concurrents, Antonio Conte aurait demandé à Giuseppe Marotta de prendre les choses en main.

Giuseppe Marotta aux manettes pour Sandro Tonali ?