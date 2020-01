Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : De grosses craintes pour l’avenir de Gareth Bale ?

Publié le 9 janvier 2020 à 22h00 par T.M.

Alors que Gareth Bale est toujours un joueur du Real Madrid, au sein de la Casa Blanca, on aurait certaines inquiétudes concernant l’avenir du Gallois. Explications.

Suite à son transfert avorté en Chine, Gareth Bale est donc resté au Real Madrid. Néanmoins, le Gallois n’entre toujours pas dans les plans de Zinedine Zidane et son avenir demeure par conséquent plus qu’incertain chez les Merengue. Toutefois, ce jeudi, Jonathan Barnett, agent de Bale, a fait une annonce fracassante concernant la suite de son aventure au Real Madrid, assurant : « Gareth Bale n'ira nulle part cet hiver et l'été prochain, il est très peu probable qu'il parte ».

Quel avenir pour Gareth Bale ?