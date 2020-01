Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé jette un froid sur son avenir !

Publié le 9 janvier 2020 à 8h15 par La rédaction

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir après la démonstration du PSG contre l'ASSE (6-1). Et l'attaquant parisien a clairement botté en touche, repoussant les discussions à plus tard.

C'est la priorité du PSG. Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, le club de la capitale souhaite à tout prix prolonger le bail de son champion du monde dans le but d'écarter la menace du Real Madrid qui semble de plus en plus présente. Leonardo annonçait d'ailleurs récemment que les discussions avançaient avec le clan Mbappé en vue d'un nouveau contrat. Toutefois, de son côté le Champion du monde se montre beaucoup moins catégorique. Interrogé sur sa situation après la démonstration du PSG contre l'ASSE (6-1), Kylian Mbappé a refusé d'évoquer une éventuelle prolongation de contrat.

Mbappé refuse d'évoquer sa prolongation