Mercato - OM : Quelle piste offensive de Zubizarreta vous séduit le plus ?

Publié le 9 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec Dario Benedetto, l’OM semble enfin tenir son « grantakan ». Toutefois, Andoni Zubizarreta semble être à la recherche d’un nouvel attaquant. Quelle piste vous séduit le plus ?

Depuis plusieurs saisons, le dossier du « grantakan » anime l’actualité de l’OM. Et le club phocéen semble enfin avoir trouvé le joueur tant recherché avec Dario Benedetto. Arrivé en provenance de Boca Juniors, il est plutôt à son aise sur la Canebière. Toutefois, l’Argentin pourrait prochainement être concurrencé à la pointe de l’attaque de l’OM, alors que Valère Germain ne l’inquiète pas vraiment actuellement. En effet, si l’on se fit aux dernières informations, Andoni Zubizarreta semble être à la recherche d’un renfort offensif pour la saison prochaine.

Un nouvel attaquant pour l’OM ?

Dans les prochains mois, l’OM pourrait donc s’attacher les services d’un nouvel attaquant. Et pour cela, Andoni Zubizarreta scruterait un peu partout. Plusieurs noms ont été évoqués dans les médias à l’instar de Daniel Sturridge, Boulaye Dia, Tino Kadewere ou encore Stiven Mendoza. Reste maintenant à savoir quel sera le choix de l’OM qui peut toujours compter sur Dario Benedetto et Valère Germain…



