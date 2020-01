Foot - PSG

PSG : Mbappe, Icardi… Pierre Ménès envoie un message très fort à Neymar !

Publié le 10 janvier 2020 à 23h45 par A.M.

Alors que le quatuor offensif du PSG ne cesse d’impressionner, Pierre Ménès estime que le joueur clé du PSG reste Neymar.

Depuis quelques rencontres, Thomas Tuchel a décidé d’aligner ses « quatre fantastiques » sur le front de l’attaque du PSG dans les matches importants. Et pour l’instant, cela fonctionne puisque Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar et Angel Di Maria flambent et ce quatuor semble s’entendre à merveille. Toutefois, Pierre Ménès tient à rappeler que le joueur clé du PSG reste Neymar.

«Le facteur X, le joueur clé, c’est Neymar»