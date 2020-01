Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti envoie un message rassurant pour Neymar !

Publié le 10 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, quelques mois après la fin de son feuilleton, Neymar est toutefois très heureux à Paris à en croire Marco Verratti.

L'été dernier, Neymar s'est retrouvé au cœur de toutes les spéculations. Le Brésilien a effectivement tout fait pour quitter le PSG et rejoindre le FC Barcelone deux ans après avoir fait le chemin inverse. Le numéro 10 de la Seleçao était visiblement malheureux à Paris et voulait donc partir afin de retrouver un environnement qu'il connaissait parfaitement. En vain, les deux clubs n'ayant jamais réussi à tomber d'accord. Toutefois, à en croire Marco Verratti, tout est oublié et Neymar est désormais heureux.

Verratti l'assure, Neymar est heureux