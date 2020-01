Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation surréaliste sur le dossier Lihadji !

Publié le 10 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que la direction de l’OM aurait finalement jeté l’éponge pour la prolongation de contrat d’Isaac Lihadji, ce dossier serait encore plus compliqué que prévu.

« Son futur est en jeu, il a liberté pour décider. Je ne sais pas si ça peut changer, mais ça dépend de lui et de son entourage. S'il veut rester, on peut faire une nouvelle proposition. Notre dernière proposition n'a pas été acceptée donc Andoni l'a retirée », indiquait dernièrement André Villas-Boas sur l’épineux dossier Isaac Lihadji à l’OM. Le jeune ailier de 17 ans peine à trouver un accord pour la signature de son premier contrat professionnel et pourrait donc partir gratuitement en juin prochain. D’ailleurs, l’OM aurait toutes les peines du monde à arranger les choses avec le clan Lihadji.

L’agent de Lihadji injoignable ?

Comme l’a révélé L’Equipe jeudi, Andoni Zubizarreta peine depuis le début de l’année à joindre Moussa Sissoko, l'agent d'Isaac Lihadji. Un facteur qui rendrait donc forcément les négociations beaucoup plus délicates pour le directeur sportif de l’OM, d’autant que le jeune attaquant phocéen et son entourage s’étaient donnés jusqu’au mois de janvier pour signer le contrat. La suite au prochain épisode…