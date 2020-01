Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une énorme annonce dans ce dossier brûlant !

Publié le 8 janvier 2020 à 14h30 par A.M.

Alors qu’Andoni Zubizarreta aurait stoppé les négociations avec Isaac Lihadji, André Villas-Boas s’est prononcé sur ce dossier.

Présent en conférence en marge du choc contre le Stade Rennais, André Villas-Boas n’a pas échappé aux questions sur l’avenir d’Isaac Lihadji. Il faut dire que le très prometteur ailier marseillais aurait refusé la dernière offre de l’OM afin de parapher son premier contrat professionnel. Une situation qui aurait poussé Andoni Zubizarreta à stopper les négociations dans ce dossier ce qui a jeté un froid sur l’avenir de Lihadji qui semble promis au départ. Et l’entraîneur de l’OM a livré ses vérités dans ce dossier.

«S'il veut rester, on peut faire une nouvelle proposition»