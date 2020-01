Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas relance un dossier brûlant de Zubizarreta !

Publié le 9 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Alors qu'Isaac Lihadji semble s'éloigner de l'Olympique de Marseille, où il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel, André Villas-Boas assure que ce dossier n'est pas terminé.

Dossier crucial à l'OM, Isaac Lihadji semble s'éloigner de son club formateur. En effet, après de longues négociations pour la signature du premier contrat professionnel du jeune ailier, Andoni Zubizarreta aurait décidé de rompre les discussions. Le LOSC, et le Borussia Dortmund, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, sont très chauds pour l'accueillir. Interrogé à ce sujet, André Villas-Boas ne ferme pourtant pas totalement la porte une nouvelle proposition pour Isaac Lihadji.

Villas-Boas ouvre la porte à Lihadji