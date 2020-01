Foot - PSG

PSG : Neymar aurait fait une grande promesse à Tuchel !

Publié le 11 janvier 2020 à 9h45 par A.M.

Après avoir enchaîné les prestations collectives poussives lorsque les quatre attaquants étaient alignés, le PSG déroule et impressionne. Il faut dire que Neymar aurait fait une promesse à Thomas Tuchel.

Après un début de saison marqué par les blessures, Thomas Tuchel a retrouvé son secteur offensif au complet en fin d’année. L’entraîneur du PSG s’est donc retrouvé face à un casse-tête pour composer son attaque. Si Edinson Cavani a rapidement été identifié comme remplaçant, il fallait choisir entre Angel Di Maria, Mauro Icardi, Neymar et Kylian Mbappé dans le cas où le 4-3-3 était conservé. Finalement, Thomas Tuchel a tenté un 4-4-2 aux allures de 4-2-4 en alignant son quatuor de star. Un schéma tactique qui a eu du mal à donner satisfaction.

Neymar a promis de faire les efforts défensifs