PSG : LeBron James, Kobe Bryant… L’énorme punchline de Tuchel sur Neymar !

Publié le 11 janvier 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que le PSG enchaîne les cartons offensifs, Thomas Tuchel aurait accepté d’insister avec le 4-4-2 suite à une promesse de Neymar. Une discussion qui aurait poussé l’Allemand à lâcher une grosse punchline.

Après de nombreux débats, le PSG a finalement décidé d’aligner son quatuor offensif plusieurs fois de suite. Et après des débuts poussifs, le club de la capitale tourne à plein régime et l’équilibre semble avoir été trouvé. Il faut dire qu’après une discussion, Neymar aurait promis à Thomas Tuchel de faire les efforts défensifs et ainsi aider les milieux de terrain dans les tâches ingrates. Et pour le moment, les attaquants parisiens tiennent leur promesse.

Tuchel compare son attaque aux stars de la NBA