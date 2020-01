Foot - PSG

PSG : Neymar affiche un énorme souhait pour l’été prochain !

Publié le 13 janvier 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Auteur d’une prestation XXL dimanche soir avec le PSG contre l’AS Monaco, Neymar a ensuite affiché un gros souhait pour l’été 2020 avec la sélection brésilienne.

Après avoir été au cœur du grand feuilleton du mercato estival 2019 puisqu’il souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, Neymar pourrait faire parler de lui différemment l’été prochain. En effet, alors que le Brésil sera en lice pour la Copa América puis les Jeux Olympiques, l’attaquant du PSG espère avoir le droit de disputer ces deux compétitions avec la Seleçao . Neymar a évoqué le sujet dimanche soir en zone mixte après le match nul face à l'AS Monaco (3-3).

« Barcelone ne m’avait pas laissé jouer les deux... »