PSG : Mbappé, Verratti… Une grosse discussion dans le vestiaire ? La réponse de Tuchel !

Publié le 11 janvier 2020 à 16h15 par A.M.

Alors que Marco Verratti a récemment révélé l’existence d’une discussion entre les joueurs du PSG, Thomas Tuchel affiche sa satisfaction.

« On s'est parlé dans le vestiaire après le match de Madrid. On s'est dit que si on voulait changer de système, il fallait que tout le monde coure. » Après la très belle victoire contre l’ASSE (6-1), Marco Verratti a révélé que les joueurs avaient eu une grosse discussion suite au match décevant contre le Real Madrid (2-2). Il faut dire que les quatre attaquants ne faisaient pas les efforts défensifs nécessaires afin de garantir l’équilibre du 4-4-2. Interrogé à ce sujet, Thomas Tuchel n’avait pas connaissance de l’existence de cet entretien entre les joueurs, mais se montre ravi.

«C’est bien s’ils parlent»