PSG - Malaise : Pierre Ménès a certains doutes concernant Mauro Icardi !

Publié le 10 janvier 2020 à 7h15 par T.M.

Alors que Mauro Icardi a marqué un triplé ce mercredi face à l’ASSE, la performance de l’attaquant du PSG a tout de même fait naitre certains doutes chez Pierre Ménès.

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi affole les compteurs. En effet, avec le PSG, l’Argentin empile les buts et ce mercredi, face à l’ASSE, l’Argentin a encore frappé fort. A l’occasion de la démonstration des Parisiens (6-1), le buteur prêté par l’Inter Milan a inscrit un triplé. De quoi améliorer ses statistiques. Et si tout le monde est sous le charme d’Icardi, Pierre Ménès a tout de même quelques doutes concernant le profil du natif de Rosario.

« Je ne suis pas convaincu du tout »