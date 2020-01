Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar se livre sur son faux transfert au FC Barcelone !

Publié le 13 janvier 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 13 janvier 2020 à 8h17

Au cœur d’un énorme feuilleton lors du dernier mercato estival, Neymar a finalement été retenu par le PSG alors qu’il souhaitait retourner au FC Barcelone. Et l’attaquant brésilien évoque désormais l’apaisement avec le public du Parc des Princes…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité en juin dernier, Neymar souhaitait claquer la porte du PSG durant le mercato estival pour retourner au FC Barcelone. Une réunion avait d’ailleurs été organisée dès le mois d’avril 2019 avec son entourage pour évoquer l’idée d’un départ. Finalement, faute d’accord financier avec le Barça, le PSG a décidé de retenir Neymar qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. Et la star brésilienne, qui a retrouvé une très bonne relation avec le public du Parc des Princes, a évoqué le sujet dimanche soir après la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco (3-3).

« Tout le monde sait ce qu’il s’est passé l’été dernier… »