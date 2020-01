Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un concurrent en moins pour Lucas Paqueta !

Publié le 13 janvier 2020 à 7h45 par T.M.

Après avoir recruté Lucas Paqueta au Milan AC, Leonardo aimerait désormais le retrouver au Milan AC. Et la voie se dégagerait un peu plus pour le directeur sportif parisien.

Du côté du Milan AC, la situation de Lucas Paqueta semble devenir de plus en plus compliquée. En effet, le Brésilien fréquente le plus souvent le banc de touche et forcément, cela alimente les rumeurs autour de son avenir. En Italie, le milieu de terrain est annoncé avec insistance dans le viseur de Leonardo, qui aimerait bien retrouver son ancien protégé au PSG. Un dossier toutefois très compliqué où les positions de chaque partie peinent à s’accorder. Néanmoins, Leonardo aurait toujours un peu plus de chances d’accueillir Paqueta.

Pas de retour au Brésil pour Paqueta ?