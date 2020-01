Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait déjà un premier renfort XXL pour cet été !

Publié le 13 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

L’été prochain, le Real Madrid devrait frapper à nouveau très fort sur le marché des transferts. Et Zinedine Zidane aurait visiblement quasiment bouclé un premier renfort.

Alors que l’hiver devrait être assez calme au Real Madrid, le prochain mercato estival devrait être mouvementé au sein de la Casa Blanca. Actuellement, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé, mais d’autres recrues devraient venir étoffer l’effectif de Zinedine Zidane. Alors qu’un retour à la charge serait à prévoir pour Paul Pogba, le milieu de terrain pourrait également être renforcé par Donny Van de Beek. Si le Néerlandais est resté à l’Ajax Amsterdam cette saison, son départ devrait être acté lors du prochain mercato estival.

Un dossier réglé à 80% ?