Mercato - Real Madrid : Van de Beek fait une annonce fracassante pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que Manchester United souhaiterait le recruter dès cet hiver, Donny Van de Beek a fait passer un message clair concernant son futur.

Soucieux de renforcer son milieu de terrain vieillissant, le Real Madrid aurait coché le nom de Donny Van de Beek il y a de ça plusieurs mois. Mais le club espagnol n'est pas le seul sur ce dossier. Manchester United aurait passé la seconde et souhaiterait même enrôler Van de Beek dès cet hiver selon plusieurs médias britanniques. Cependant, cela s'annonce compliqué pour les Red Devils puisque le joueur de l'Ajax Amsterdam a déclaré ce samedi qu'il ne quitterait pas le club néerlandais en janvier.

« Il est certain que je vais rester à Ajax jusqu'à la fin de la saison »