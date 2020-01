Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui relance le dossier Eriksen !

Publié le 13 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Convoité par le PSG, Christian Eriksen serait tombé d'accord avec l'Inter Milan. Une version démentie par Giuseppe Marotta, dirigeant du club lombard.

Alors que son contrat à Tottenham prend fin en juin prochain, Christian Eriksen ne manque pas de convoitises. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, de la Juventus, de Manchester United ou encore du PSG, le Danois serait toutefois tombé d'accord avec l'Inter Milan selon les informations de la Gazzetta dello Sport . Le club italien serait même prêt à payer 20M€ pour s'offrir le meneur de jeu dès cet hiver. Giuseppe Marotta, administrateur délégué des Intéristes, dément toutefois cette information.

Pas d'offre de l'Inter pour Eriksen ?