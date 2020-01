Foot - PSG

PSG : Quand Neymar rend un vibrant hommage… à Cavani !

Publié le 13 janvier 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Même si les quatre fantastiques sont partis pour s’installer durablement sur le front de l’attaque du PSG, Neymar n’en oublie pas pour autant les remplaçants et notamment Edinson Cavani.

Pour la réception de l’AS Monaco dimanche soir en Ligue 1, le PSG alignait une nouvelle fois ses quatre fantastiques : Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria et Neymar. Un choix fort de la part de Thomas Tuchel, et l’entraîneur allemand a donc décidé de laisser Edinson Cavani sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Neymar a néanmoins tenu à rendre hommage aux attaquants de l’ombre au PSG dont fait partie Cavani.

« Cavani et Sarabia sont aussi des cracks »