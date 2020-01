Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès pointe du doigt deux protégés de Tuchel !

Publié le 13 janvier 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a concédé le match nul dimanche soir face à l’AS Monaco, Pierre Ménès estime que Thomas Meunier et Juan Bernat ont été trop aventureux par rapport aux exigences du système mis en place par Thomas Tuchel.

En décidant d’aligner à nouveau les 4 fantastiques que sont Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, Thomas Tuchel a donc opté pour un 4-4-2 dimanche soir lors du PSG-AS Monaco (3-3, score final). Le spectacle a donc été au rendez-vous, mais le PSG a manqué de rigueur défensive dans ce nouveau système. Et sur son blog, Pierre Ménès a pointé du doigt Thomas Meunier et Juan Bernat en estimant que les deux joueurs du PSG n’ont pas été assez prudents.

« Ils ont évolué trop haut »