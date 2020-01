Foot - PSG

PSG : Une grosse incertitude pour l’été de Neymar ?

Publié le 14 janvier 2020 à 7h45 par A.D.

Comme il l’a lui-même confié, Neymar aimerait disputer à la fois la Copa America et les JO l’été prochain. Toutefois, la star du PSG serait encore loin de pouvoir participer aux Jeux de Tokyo.

Neymar disputera-t-il les Jeux de Tokyo ? Après la réception de l’AS Monaco ce dimanche, la star du PSG a affiché son souhait de disputer les JO en plus de la Copa America l’été prochain : « Disputer la Copa América et les JO l’été prochain ? Vous connaissez déjà ma réponse, non ? J'ai faim, vous le savez. Je suis prêt à jouer les deux compétitions, mais je pense que c’est un peu compliqué. Je dois en discuter avec le club. La dernière fois, le Barça ne m’avait pas laissé jouer les deux, donc on en parlera pour voir ce qui est le mieux. Mais j’espère pouvoir être à 100% pour aider la sélection brésilienne d’une manière ou d’une autre » , a-t-il déclaré en zone mixte.

Neymar encore loin des JO ?