Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès rend un vibrant hommage à Neymar !

Publié le 13 janvier 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que Pierre Ménès a nommé Neymar parmi son onze type de la décennie, le journaliste de Canal+ s’est expliqué, s’enflammant pour les performances de l’attaquant du PSG.

Avec le début de l’année 2020, ils sont nombreux à avoir soumis leur équipe type de la dernière décennie. Pour Unibet , Pierre Ménès s’est lui aussi prêté au jeu. Après avoir nommé Manuel Neuer, Virgil Van Dijk, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Marcelo, Luka Modric et Andrés Iniesta, le journaliste Canal+ a dévoilé sa ligne d’attaque avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mais aussi Neymar. Un choix qui peut faire débat, mais pour Pierre Ménès, la présence de l’attaquant du PSG est totalement justifiée.

« Je ne vois pas la moindre discussion »