Foot - PSG

PSG - Malaise : Juan Bernat et Thomas Meunier ne font pas l’unanimité

Publié le 14 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Alignés dans les couloirs de la défense ce dimanche face à Monaco, Juan Bernat et Thomas Meunier n’ont pas vraiment brillé. Une mauvaise note qui s’ajoute à des doutes déjà présents au sein du club de la capitale.

« Avant d’attaquer, ils doivent surtout défendre et arrêter de se faire prendre dans le dos ». Du côté du PSG, on est assez remonté contre Juan Bernat et Thomas Meunier après le match face à l’AS Monaco. Durant cette rencontre, les Parisiens ont fait preuve d’une certaine fébrilité défensive et le Belge et l’Espagnol ont cristallisé cette faiblesse. Une performance loin d’être idéale pour gagner des points. En effet, bien que Bernat et Meunier soient alignés par Thomas Tuchel, ils seraient loin de faire l’unanimité.

Des doutes au PSG '