Foot - PSG

PSG - Polémique : Arbitre, suspension… L’étonnante sortie de Neymar !

Publié le 13 janvier 2020 à 15h15 par T.M.

Ce dimanche, le PSG a concédé le nul face à l’AS Monaco (3-3). Une rencontre après laquelle Neymar en avait visiblement gros sur le cœur concernant l’arbitrage.

Le PSG est passé par tous les états face à l’AS Monaco. Après avoir le score, les hommes de Thomas Tuchel ont ensuite encaissé 2 buts. Mais grâce à Neymar, les Parisiens ont su reprendre l’avantage. Une rencontre qui s’est finalement terminée sur un score nul (3-3) après une réalisation d’Islam Slimani. Un but qui a fait polémique puisque l’Algérien était hors-jeu, mais Marquinhos a remis en jeu l’attaquant de l’ASM. Une action qui a fait énormément parler et Neymar n’a pas voulu trop polémiquer à ce sujet…

« Je veux encore moins être suspendu de nouveau… »