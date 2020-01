Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande décision déjà prise par Emre Can pour son avenir ?

Publié le 19 janvier 2020 à 13h15 par J.-G.D.

Passé par Liverpool, Emre Can (Juventus) écarterait une éventuelle à Manchester United. Une position qui pourrait également se vérifier concernant Everton. Un concurrent de poids en moins pour le PSG ?

Visiblement conscient de sa situation à la Juventus, Emre Can serait enclin à plier bagage cet hiver. Le milieu de terrain de la Juventus programmerait donc un départ de la Vieille Dame avant le terme du mercato. Plusieurs prétendants toqueraient à sa porte, avec en premier lieu le PSG. Leonardo tenterait toujours d'attirer l'Allemand dans ses filets. Le directeur sportif du PSG serait néanmoins menacé par Everton et Manchester United, désireux de rapatrier l’ancien de Liverpool en Premier League. Les Red Devils ne trouveraient toutefois pas grâce aux yeux d’Emre Can.

Hors de question de venir à Manchester ?