Mercato - PSG : Emre Can pourrait faire les affaires de Leonardo !

Publié le 19 janvier 2020 à 1h45 par La rédaction

Noyé par la concurrence féroce à la Juventus, Emre Can souhaiterait rapidement quitter le club turinois, mais les exigences de la Juve pourraient freiner son projet.

Emre Can vit une situation très compliquée à la Juventus. Mis sur la touche par son entraîneur Mauricio Sarri la plupart du temps, l'Allemand envisagerait un départ. Outre le PSG, le Milan AC et Everton se seraient également penchés sur la situation d’Emre Can récemment. De son côté, l’Allemand aurait pris une décision quant à son futur à Turin…

Emre Can aurait demandé à ses agents de trouver un club cet hiver