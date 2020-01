Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emre Can serait passé à l’action pour son avenir !

Publié le 18 janvier 2020 à 0h45 par A.D.

Alors qu’il voudrait quitter la Juventus, Emre Can aurait demandé une réunion avec sa direction pour clarifier sa situation.

Emre Can aurait lancé les grandes manœuvres pour son avenir. Peu utilisé par Maurizio Sarri depuis le début de saison, l’international allemand verrait d’un bon œil un départ lors de cette fenêtre de transferts. Peu satisfait par les performances de Leandro Paredes, Leonardo aurait songé à l’échanger avec Emre Can. Le directeur sportif du PSG serait même entré en contact avec la direction de la Juve pour mener à bien ce dossier, sans succès jusqu’à présent. Mais l’ancien du Milan AC pourrait bientôt avoir une ouverture.

Une réunion au sommet réclamée par Emre Can ?