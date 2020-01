Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ghoulam aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 18 janvier 2020 à 0h30 par A.D.

Le Napoli seraient en discussions avec l’OM et l’OL pour le recrutement de Faouzi Ghoulam. Toutefois, l’international algérien pourrait faire capoter l’opération.

Faouzi Ghoulam voudrait se relancer au Napoli. Très performant sous les couleurs Azzurri , l’international algérien aurait tapé dans l’œil de l’OM et de l’OL. Selon les informations de Tuttosport , divulguées ce jeudi, Andoni Zubizarreta et Jean-Michel Aulas, respectivement directeur sportif marseillais et président lyonnais, auraient déjà bougé leurs pions pour Faouzi Ghoulam. À en croire le média italien, les deux hommes négocieraient avec la direction du Napoli pour le recrutement du champion d'Afrique en titre. Toutefois, Faouzi Ghoulam, lui-même, pourrait bloquer son départ.

Faouzi Ghoulam contre un départ ?